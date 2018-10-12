الجيش العراقي يلاحق ما تبقى من داعش في الأنبار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت القوات العراقية تحقيق نجاح كبير بالتعاون مع طيران التحالف الدولي في مناطق الصحراء الغربية، لتعقب عناصر تنظيم داعش في محافظة الأنبار، غربي بغداد.



وقال بيان عسكري عراقي اليوم الخميس إن "قوات الجيش العراقي تواصل تنفيذ عملية الإنذار الأخير، للبحث والتفتيش والقبض على بقايا عصابات داعش المنهزمة، التي تحاول أن تتخذ من الأرضي الصحراوية والمناطق المتروكة والوعرة أماكن لاختبائها، وتنفيذ مآربها الخبيثة".



وأشار البيان إلى أن العملية تهدف إلى "تطهير جميع الأراضي العراقية من بقايا الارهاب ومخلفاته وتأمينها بالكامل مع تحكيم وتحصين الحدود العراقية، ضد أي محاولة تسلل لعصابات داعش الإرهابية".

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