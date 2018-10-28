مبعوث التحالف الدولي يطالب بخروج ايران من سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

طالب المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش بريت ماكجرج بضرورة إخلاء سوريا من الميليشيات المدعومة من إيران وذلك سعياً للإستقرار.

وقال المبعوث إن المهمةَ السياسيةَ والعسكريةَ المستمرة هي ضمان وجود سوريا مستقرة، و خالية من الميليشيات المدعومة من إيران التي تعمل ضد صالح الشعب السوري.

وأضاف بأن العديد من الميليشيات التي تدعمها طهران كانت تحاول السيطرة على شوارع حلب بعد سيطرة قوات الأسد على المدينة.

فيما أشار بأنه إلتقى بمسئولين روس خلال الفترة الماضية، للتوافق حول خروج تلك العناصر من المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الأسد .

وأوضح ماكجورك بأنه فى حالة خروج الولايات المتحدة من الإهتمام بالشأن السوري سوريا، فسوف يتم ملء ذلك الفراغ من قبل أولئك تلك الميلشيات المدعومة من إيران التي تعمل للسيطرة على مناطق داخل الأراضي السورية.

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