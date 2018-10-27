قمة حول سوريا تنطلق السبت 27 تشرين الأول / اكتوبر باسطنبول

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

يعقد قادةُ تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا السبت في اسطنبول قمةً حول سوريا، تهدف إلى تعزيز إتفاقِ وقفِ اطلاق النار في إدلب، والتحرك باتجاه عمليةِ إنتقال سياسي.

وقالت الرئاسة التركيةُ إن الهدف الرئيسي لقمة اسطنبول، هو دراسة صِيَغٍ جديدة يمكن معها التوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا الذي أسفر عن سقوط أكثر من 360 ألف قتيل منذ 2011.

وسيحضر القمة أيضا موفد الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا الذي أجرى محادثات غير مثمرة في دمشق هذا الأسبوع, وعبر عن أسفه لتوقف خطة الأمم المتحدة، قمة اسطنبول أيضا.

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وينص هذا الاتفاق بين موسكو وأنقرة على إقامة منطقة منزوعة السلام بعرض 15 إلى عشرين كيلومترا لفصل الأراضي التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة عن مناطق سيطرة جيش النظام السوري.

من جهته قال الاليزيه إن فرنسا "ترغب في استمرار وقف إطلاق النار في إدلب وضمان دخول القوافل الإنسانية".

ولا يتوقع صدور أي إعلان مهم عن القمة إذ إن الاليزيه قال إن "سقف توقعاته متواضع" بينما دعا الكرملين إلى "الواقعية". لكن الاجتماع غير المسبوق سيشكل فرصة للقادة الأربعة للبحث عن أرضية تفاهم.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "هناك طروحات مختلفة, لكن في المجمل، الجميع يريدون بطبيعة الحال التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

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