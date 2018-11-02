غارة تقتل 19 مسلحاً من داعش في نينوى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أسفرتْ غاراتٌ جويةٌ للتحالف الدولي ضد داعش في العراق و سوريا عن قتل 19 مسلحا من التنظيم، في محافظة نينوى شمالي العراق.



وقالت قيادة العمليات العراقية المشتركة إنه بعد استطلاعِ المنطقة المستهدفة، تبين أن مسلحي داعش كانوا ينتشرون في إحدى القرى التابعة لمنطقة مخمور، حيث جرى قتلهم.

وأوضحت قيادة العمليات العراقية المشتركة في بيانها أن "قوة من قيادة الفرقة الثالثة المتمثلة باللواء الحادي عشر واللواء الثاني عشر بأمرة قائد الفرقة الثالثة قامت بواجب تفتيش منطقة (قره بوتك) قرب مخمور في محافظة نينوى بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي بعد ورود معلومات عن تواجد مسلحي داعش في المنطقة".

واضافت القيادة، أنه "بعد اكمال الضربة الجوية وتفتيش المنطقة تبين قتل (١٩) من أفراد داعش من قبل قطعات الفرقة الثالثة واسناد قوات التحالف والعثور على بنادق عدد ٧ ومواد غذائية".

يشار الى أن القوات الامنية العراقية في نينوى تعلن بين فترة و أخرى عن قتل و إعتقال عدد من مسلحي تنظيم داعش في مناطق متفرقة من المحافظة.

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