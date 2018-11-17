مليشيات الحوثي الارهابية تخرق الهدنة في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قامت ميليشياتُ الحوثي الإرهابية بخرقِ الهدنة غير المعلنه والمؤقتة وقصفت عددا من المصانع ومخازن المواد الإغاثية في مدينة الحديدة غربي البلاد، وصرح العقيد في ألوية العمالقة أحمد الجحيلي ان الميليشيات قامت باستهدافِ مصانع للألبان ما أسفر عن تدميرهِا بالكامل.

ولفت إلى أن الميليشيات تنفذُ عملياتٍ انتقامية، تهدفُ إلى تدميرِ البنى التحتية والمنشآت الحيوية في الحديدة . إلى ذلك، لفت العقيد الجحيلي إلى أن الميليشياتِ الارهابية تعيشُ حالة من الخوف، وتعاني انهياراً محتوماً في الحديدة، وذلك بعد تحريرِ قوات الجيش الوطني أجزاء واسعة من المدينة.

وأضاف: "تسعى المليشيات عبر خطط ممنهجة لتدمير الاقتصاد والمنشآت الحيوية". كما أكد العقيد الجحيلي أن مليشيات الحوثي الارهابية قامت بنقل جميع المعتقلين والمختطفين من سجونها في مدينة الحديدة، إلى أماكن مجهولة، واقتحمت منازل عدد من المدنيين في الأحياء السكنية في مدينة الحديدة، وقامت باختطاف العشرات من الشباب والمواطنين، بحجة تعاونهم مع الجيش الوطني.

إلى ذلك، لفت إلى أن المليشيات الارهابية تعيش حالة من الخوف، وتعاني انهياراً محتوماً في الحديدة، وذلك بعد تحرير قوات الجيش الوطني أجزاء واسعة من المدينة.

وكان مندوب اليمن في مجلس الأمن أحمد بن مبارك قد أكد في وقت سابق أن ميليشيات الحوثي قصفت مخازن غذاء في الحديدة، في إشارة منه إلى أنها ما زالت تواصل قتل الشعب اليمني. وأضاف أن ميليشيات "الحوثي" جندت الأطفال، وفخخت المنازل والميناء في الحديدة، وذلك ضمن كلمته في جلسة المجلس التي عقدت من أجل بحث التطورات الإنسانية والسياسية في اليمن.

من جهة أخرى، أكد الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفثس أثناء جلسة لمجلس الأمن، ليل الجمعة، أن الحديدة بؤرة ساخنة من النزاع في البلاد. وأعرب عن امتنانه لجميع من دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الحديدة، معلناً عن نيته زيارة الحديدة الأسبوع المقبل.

كما رحب غريفثس بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن ضرورة العودة للمسار السياسي.

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