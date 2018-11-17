ازدياد قتلى قوات النظام إثر هجوم للقاعدة على حماة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفع عدد قتلى قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها إلى 22 قتيلاً، بعد هجوم شنه مسلحون من إحدى الأجنحة التابعة لتنظيم القاعدة في محافظة حماة, وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إن جماعات تضمنت تنظيم "حراس الدين" شنّت هجوماً ضد مواقع لقوات النظام في ريف حماة الشمالي الغربي عند الأطراف الخارجية للمنطقة المنزوعة السلاح في إدلب ومحيطها.

وتقع المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل، وتشمل جزءاً من محافظة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وبرغم الاتّفاق، تشهد المنطقة بين الحين والآخر مناوشات وقصفاً متبادلاً بين قوات النظام والفصائل المعارضة والتنظيمات.

كما قتل في الثامن من الشهر الجاري 23 مسلحا من فصيل معارض في هجوم لقوات النظام ضمن المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حماة الشمالي.

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