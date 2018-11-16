منظمة الأسلحة الكيماوية تؤكد استخدام غاز السارين في إدلب

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت ​منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​، أن ​الغاز​ الذي تم استخدامه في الهجوم على مدينة إدلب السورية في 4 نيسان 2017 هو غاز السارين. يذكر أن 58 شخصا على الأقل قتلوا وأُصيب عشرات آخرون في هذا الهجوم.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان آنذاك أن ضربات جوية، نفذتها طائرات على بلدة خان شيخون، تسببت في معاناة كثيرين من الاختناق، مشيرا الى أن من بين الأعراض التي ظهرت على المصابين في الهجوم الإغماء، والتقيؤ، ورغوة في الفم.

على صعيد اخر قالت الأمم المتحدة، إن آلاف السوريين لازالوا محاصرين بسبب المعارك، أو يواجهون خيارات صعبة بشأن العودة إلى مواطنهم، في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هناك الكثير من المؤشرات على أن أشياء سيئة تحدث.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان إيغلاند، إن الشهرين الأخيرين كانا الأهدأ في خمس سنوات في ظل عدم شن ضربات جوية، لكن ما يزال القصف يقع على طول محيط إدلب، ولا يعلم المدنيون الذين يتراوح عددهم بين مليونين وثلاثة ملايين و12 ألف موظف إغاثة هناك إن كان الهدوء سيصمد.

اقرأ أيضا:

أمريكا تصنف نجل زعيم حزب الله اللبناني إرهابياً عالمياً