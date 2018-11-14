أمريكا تصنف نجل زعيم حزب الله اللبناني إرهابياً عالمياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن وضع جواد نصرالله نجل الأمين العام لحزب الله اللبناني على قائمة الإرهابيين.

الوزارة صنفته ”بالإرهابي العالمي ووصفته بأنه ”زعيم صاعد لحزب الله“.

هذا وقد عرضت الوزارة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان أي من القيادي بحماس صالح العاروري والقياديين بحزب الله خليل يوسف محمود حرب, وهيثم علي الطبطبائي وذلك في إطار برنامجها الذي يحمل اسم (مكافآت من أجل العدالة).

وذكرت الوزارة أن إيران توفر السلاح والتدريب والتمويل لكل من حماس وحزب الله.

وعاودت واشنطن في الآونة الأخيرة فرض عقوبات على طهران بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية الكبرى المبرم عام 2015.

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