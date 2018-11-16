قتلى من قوات النظام بهجوم للقاعدة في حماة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قُتل تسعة من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها فجر الجمعة في هجوم شنه مسلحون من احد أجنحة تنظيم القاعدة في محافظة حماة وسط البلاد, وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن مجموعات متشددة بينها تنظيم حراس الدين شنت هجوماً ضد مواقع لقوات النظام في ريف حماة الشمالي الغربي عند الأطراف الخارجية للمنطقة المنزوعة السلاح في إدلب ومحيطها.

وأوضح عبدالرحمن "أن الهجوم الذي تخللته اشتباكات أسفر عن مقتل تسعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها فضلاً عن خمسة مقاتلين من المجموعات المتشددة، وعلى رأسها تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة والذي كان أعلن سابقاً رفضه للاتفاق الروسي التركي".

وتقع المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل، وتشمل جزءاً من محافظة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وبرغم الاتّفاق، تشهد المنطقة بين الحين والآخر مناوشات وقصفاً متبادلاً بين قوات النظام والفصائل المعارضة والتنظيمات المتشددة.

كما قتل في الثامن من الشهر الجاري 23 مسلحا من فصيل معارض في هجوم لقوات النظام ضمن المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حماة الشمالي.

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