المخاطر كبيرة في سوريا برغم هدوء إدلب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت الأممُ المتحدة أن آلافَ السوريين لا يزالون محاصرين أو يواجهون خياراتٍ صعبة بشأنِ العودة لموطِنهم برغمِ الهدوءِ النسبي الذي يسودُ إدلب منذُ شهرين. جاء ذلك على لسانِ منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يان إيغلاند الذي عبرَ عن قلقِ اللاجئين أيضاً من قانونِ الملكية حيث يخشون إنتزاعَ عقاراتهم منهم بسبب الفرارِ من الحرب.

ويعطي القانون الحكومة صلاحية إعادة تطوير عدة مناطق في جميع أنحاء البلاد ويمهد الطريق لمصادرة الممتلكات التي لا يطالب بها أحد. وأضاف إيغلاند في مؤتمر صحفي من مقر الأمم المتحدة في جنيف إن القانون دخل حيز التنفيذ مع تعديلات إيجابية تمنح الأشخاص مهلة لمدة عام وليس لشهر واحد للمطالبة بممتلكاتهم، وتسمح بالطعن على عمليات المصادرة أمام المحاكم العادية، وتؤدي إلى تفادي الحاجة للمطالبة بالملكية المسجلة بالفعل.

لك مع ذلك و وفق إيغلاند فإن عاماً واحداً هو فترة قصيرة بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون تقديم مطالبات من الخارج، حيث يفتقر العديد من اللاجئين إلى أي وثائق أو تسجيل لإثبات الملكية، مضيفا "من المؤكد أن القلق الذي يشعر به كثير من الأشخاص نابع من أنه يمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى نزاع على أرض مع جماعات معينة وطوائف معينة".

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