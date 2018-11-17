غريفيث يؤكد فرصة إحلال السلام في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد مبعوثُ الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وجودَ فرصةً للتوصل إلى تسويةٍ شاملة للأزمة اليمنية، وفقاً للقراراتِ الدولية ومشاوراتِ الكويت. غريفث رحبَ بإعلانِ التحالف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضرورة العودةِ للمسار السياسي، وأشار إلى أن الترتيباتِ المُقترحة لإطلاقِ المفاوضاتِ المقبلة في السويد ستتيحُ تنفيذَ القراراتِ الدولية.



وقال غريفيث، في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في اليمن، إنه "لا شيء يجب أن يمنعنا من استئناف الحوار والمشاورات لتفادي الأزمة الإنسانية"، مثمنا في الوقت نفسه المساعدات التي قدمها تحالف دعم الشرعية لليمنيين.

وأضاف أن "التسوية السياسية للأزمة يجب أن تكون شاملة ومتوافقة مع القرار الدولي حتى تصبح دائمة". وتابع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن "تعهدت بأرضية مبدئية للنقاش تستند إلى المشاورات السابقة"، موضحا أن "القرارات الدولية ومشاورات الكويت هي مرجعيتنا".

وأوضح غريفيث "مهمتي أن أهيئ الطريق لحل حتى يعيش اليمن في سلام مرة أخرى"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيقوم بزيارة إلى الحديدة وصنعاء الأسبوع المقبل.

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