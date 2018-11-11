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رفع مستوى الجاهزية لتغيرات الطقس فى دولة الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رفعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشرطة دبي مستوى الجاهزية والاستعداد لتغيرات الطقس الحالية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال مراكز القيادة والتحكم في الإمارات لضمان سلامة الجمهور وتحقيق أعلى معدلٍ لسرعة الاستجابة.

وناشدت الشرطة الجمهور، بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمعات مياه الأمطار والأودية  ودعت في رسالة تحذيرية عبر الهواتف الذكية إلى ضرورة اتخاذ احتياطات السلامة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة . 

وأكدت مواصلة العمل مع الجهات المعنية، لمواجهة حالات الطوارئ المتوقعة بسبب التقلبات الجوية حفاظاً على سلامة الجميع.

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هذه الحالة على مدى اليومين المقبلين على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة خاصة المناطق الساحلية الغربية والجزر مصحوبة بأمطار غزيرة ومختلفة الشدة.

 

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