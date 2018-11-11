أمطار رعدية تضرب الإمارات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

سادت حالة من المناخ المتقلب دولة الإمارات مساء اليوم، حيث تعرضت البلاد لأمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية أثرت في حركة المشاة والطرق.

ورفعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مستوى الجاهزية والاستعداد لتغيرات الطقس من خلال مراكز القيادة والتحكم في الإمارات لضمان سلامة المدنيين وتحقيق أعلى معدل لسرعة الاستجابة.

وناشدت شرطة أبوظبي الجمهور، بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمعات مياه الأمطار والأودية ودعت في رسالة تحذيرية عبر الهواتف الذكية، إلى ضرورة اتخاذ احتياطات السلامة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

اقرأ أيضا:

أمطار الكويت تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. إليكم هذه الصور