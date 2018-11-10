أمطار الكويت تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. إليكم هذه الصور

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدت السيول التي تشهد الكويت بفعل غزارة الأمطار التي هطلت على مناطق متفرقة فيها إلى التسبب بأضرار كبيرة وخسائر بشرية ومادية، في وقت أعلنت السلطات الكويتية حالة الطوارئ في البلاد.

ونشر مواطنون من الكويت، مقاطع فيديو تظهر غزارة الأمطار والسيول الكبيرة التي حدثت في عدة مناطق من البلاد، حيث جرفت السيول المركبات وداهمت المنازل، وأغلقت الطرقات، فيما أعلن عن وفاة شخص بسبب السيول.

وتصدرهاشتاج أمطار الكويت مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً موقع "تويتر"، بعدما تداول المغردون صور ومقاطع فيديو للأمطار وما خلفته من تأثيرات في الكثير من المناطق في الكويت.

وعلى خلفية ذلك، قدم وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية في الكويت حسام الرومي استقالته من منصبه للحكومة الكويتية، معرباً عن أسفه إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين بسبب الأمطار.

وبينما حذّرت دائرة الأرصاد الكويتية من هطول أمطار جديدة، إلا أن هناك مخاوف عدة من تكرار ما حدث الجمعة من احتجاز أشخاص بفعل السيول، وتجمع للمياه، وغرق للشوارع والأحياء المختلفة.

وإليكم هذه الصور ومقاطع الفيديو التي أرسلها لنا مواطنون من الكويت عبر صفحة "عالسمع" الخاصة بتلفزيون الآن.

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