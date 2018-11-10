الكويت تفعل خطة الطوارئ لمواجهة الطقس

أخبار الآن | الكويت - الكويت (صحف)

أعلنت بلديةُ الكويت تفعيلَ خطةِ الطوارئ في المحافظاتِ الست، للتعاملِ مع تقلباتِ الطقس التي تشهدها الكويت حاليًا والأمطارِ الغزيرة التي تصاحبها.

وفي بيانٍ لها أوضحت البلدية ان كلَ أجهزتِها وفرقِها العاملة في حالةِ استنفار تام وعلى مدارِ الساعة، من أجلِ رفع تجمعات المياه الناجمة عن الأمطار، لاسيما في المناطق السكنية والطُرق الرئيسية، حفاظًا على سلامةِ المواطنين والمقيمين.

هذا وشهدت الكويت أمطارًا غزيرة مصحوبة بموجات من البرق الشديد، وسط أصوات متقطعة للرعد، فيما شهدت بعض الطرق تكدسا في حركة مرور السيارات، بسبب مياه الأمطار وانعدام الرؤية الأفقية، خاصة في الأماكن المكشوفة.

وبدورها، دعت وزارة الداخلية الكويتية، مستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار التي تشهدها الكويت، وناشدت قائدي السيارات بعدم التوقف المفاجئ على الطرق؛ لتجنب تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وضرورة ترك مسافة أمان كافية بين السيارات.

كما دعت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن أي تجمعات للمياه تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس التي تشهدها الكويت حاليا، ويصاحبها هطول أمطار متفرقة.

وكان وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتى حسام الرومي، قد دعا المواطنين والمقيمين أمس، إلى عدم الخروج من المنازل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة، حفاظا على سلامتهم؛ وذلك بعد توقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

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