إعلان حالة وفاة بسبب السيول في الكويت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت عدة مناطق في الكويت، الجمعة، سيولا كبيرة تسببت في خسائر بشرية ومادية، وسط أنباء عن استمرارها حتى صباح السبت، كما أعلنت السلطات الكويتية وفاة أول حالة بسبب السيول التي ضربت البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، تم نشرها على وسائل إعلام كويتية رسمية، بعض الشوارع وقد غرقت تماما بالمياه، ما تسبب في فوضى مرورية وإغلاق بعض الطرق.

وكثفت فرق الإنقاذ والدفاع المدني من عملياتها لمساعدة المارة والأهالي في تفادي أي أضرار قد تقع بفعل السيول.

واستنفرت الحكومة الكويتية أجهزتها كافة للتعامل مع تطورات الأحوال الجوية، فيما شاركت قوات تابعة للجيش الكويتي في عمليات إزالة تجمعات مياه الأمطار.

وتحاول أجهزة وزارة الشؤون وهيئة الطرق والإطفاء والشرطة والحرس الوطني إنقاذ السيارات والأشخاص العالقين في الطرق.

وفي أول تحرك بعد الأضرار البالغة التي لحقت بممتلكات الدولة، أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي حسام الرومي استقالته من منصبه في بيان، وعبر عن "عميق أسفه إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين، جراء موجة الأمطار الكثيفة التي شهدتها البلاد".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح تعليمات مباشرة للوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، والمحاسبة مستمرة وستطول كل من أخفق، مؤكدا أن الحكومة تتابع عن كثب الأوضاع في جميع مناطق الكويت.

وبعد ساعات من العاصفة، أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح قرارا بإحالة مدير إدارة هيئة الطرق إلى التقاعد، إثر غرق العديد من الطرق الرئيسية والمنازل والسيارات.

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