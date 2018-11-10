وفاة غطاس أردني بسبب السيول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توفي، الجمعة، أحد غطاسي الدفاع المدني الأردني أثناء عمليات البحث والإنقاذ في محافظة مأدبا جنوبي البلاد، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم نقل الغطاس إلى مستشفى النديم الحكومي قبل أن يفارق الحياة.

وقال مصدر في مستشفى النديم الحكومي إن الغطاس وصل الى المستشفى في حالة سيئة، وخلال محاولات علاجه فارق الحياة.

وبوفاة الغطاس، يرتفع عدد ضحايا السيول إلى 9 أشخاص جراء السيول الجارفة التي ضربت بعض مناطق الأردن.

وكانت الناطقة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، قددعت المواطنين القاطنيّن بالقرب من المناطق المنخفظة والأودية ومجاري السيول والجسور والأنفاق إلى إخلاء منازلهم حفاظا على حياتهم نظرا لغزارة الأمطار المتوقعة هذه الليلة ونهار السبت.

وطلبت غنيمات من قاطني هذه الأماكن والمناطق التوجه إلى المدارس القريبة منهم على الفور، حيث تم فتحها كمراكز إيواء للمتضررين من الحالة الجوية وممن يضطرون إلى اخلاء منازلهم جراء ذلك، مضيفة أنه ستكون عمليات الإخلاء بالتنسيق مع مجالس البلديات والمحافظات ومدراء الاشغال العامة والأمن العام والدفاع المدني.

وأضافت أنه جرى وقف جميع الرحلات الى المناطق السياحية والأثرية ليوم السبت بسبب الحالة الجوية غير المستقرة.

ونبّهت إلى أن الحالة الجوية السائدة ستكون صعبة وتحديدا بعد منتصف ليلة الجمعة ويوم السبت بسبب غزارة سقوط الأمطار، والتحذير من تشكل السيول.

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