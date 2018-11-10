ارتفاع ضحايا سيول الأردن والسلطات تجلي آلاف السياح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، الجمعة، أن الأمطار الغزيرة والسيول تسببت في وفاة 7 أشخاص على الأقل، بعد حصيلة أولية شملت 4 وفيات.

وقال مسؤولون إن السيول أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 3700 سائح من مدينة البتراء إلى مناطق آمنة، قبل أن تتدفق سيول في بعض مناطق المدينة الجبلية الشهيرة بآثارها المنحوتة في الصخور.

وأضافت غنيمات في وقت لاحق في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "جرى وقف جميع الرحلات إلى المناطق السياحية والأثرية ليوم السبت بسبب الحالة الجوية غير المستقرة"، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في ميناء العقبة إلى الجنوب بعد أن بدأت الأمطار في الهطول بغزارة بعد الظهر.

وأدت السيول إلى إغلاق طريق سريع رئيسي يربط العاصمة عمان بجنوب البلاد.

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