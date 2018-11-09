وفاة طفلة نتيجة سيول جارفة تجتاح جنوب الأردن

أخبارالآن| معان - الاردن ( وكالات )

شهد جنوب الأردن اليوم هطول أمطار غزيرة، أدت إلى تدفق سيول جارفة، لم تشهدها المنطقة منذ 60 عامًا، بحسب رئيس مفوضية سلطة إقليم البتراء بالإنابة سالم الفرجات.

وأعلنت السلطات المختصة في الإقليم أنها تعاملت مع هذه السيول، كي لا تتسبب في إلحاق أضرار بالمواطنين وممتلكاتهم، وتم تأمين السيّاح في المحمية الأثرية وإبعادهم عن مجاري السيول.

وقال المكتب الإعلامي للدفاع المدني الأردني إنه تم انقاذ طفلة داهمتها السيول وحالتها العامة خطرة وتم نقلها الى مستشفى معان الحكومي، مضيفًا تمت أيضًا عمليات شفط لتفريغ مياه السيول من المنازل.

اما في مأدبا فقد توفيت طفلة واصيب اخرون ويجري البحث عن عدد من المفقودين نتيجة انجراف مركبة بسبب تشكل السيول في منطقة مليح .

وداهمت مياه الأمطار طريق مأدبا ذيبان في الجنوب الأردني وأغلقتها بالكامل، وقال مصدر في الدفاع المدني إن مياه الأمطار داهمت منطقة الوالة وذيبان وتسببت بالانجرافات.



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