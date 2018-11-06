تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، بدءاً من يوم غد الأربعاء، وحتى يوم السادس من ديسمبر المقبل.

ويأتي التمديد في أعقاب التفجير الإرهابي الذي هز شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة يوم 29 أكتوبر الماضي، ونفذته امرأة ، ما خلف 20 جريحاً من بينهم 15 عنصراً أمنياً، ولم تعلن أي جهة حتى اليوم مسؤوليتها عنه.

وتسري حالة الطوارئ في تونس منذ التفجير الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بوسط العاصمة يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 ما أوقع 12 قتيلاً في صفوف الأمنيين بالإضافة الى وفاة المفجر الانتحاري.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم بجانب هجومين كبيرين في نفس العام استهدفا فندقا بمدينة سوسة ومتحف باردو خلفا 59 قتيلاً من السياح الأجانب.

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