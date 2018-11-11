الإمارات تعلن انتظام الرحلات الجوية رغم الطقس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت شركة مطارات أبوظبي عدم وجود أي تأثيرات على العمليات في مطار أبوظبي الدولي إثر العاصفة الرعدية التي تعرضت لها الإمارة.

وتتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي أدت إلى تشكل السحب الركامية والرعدية أحيانا والممطرة مصحوبة برياح نشطة وقوية مثيرة للغبار والأتربة، أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة وعملت على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج بصورة كبيرة.

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هذه الحالة على مدى اليومين المقبلين على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة خاصة المناطق الساحلية الغربية والجزر مصحوبة بأمطار غزيرة ومختلفة الشدة.

ورفعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشرطة دبي مستوى الجاهزية والاستعداد لتغيرات الطقس الحالية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال مراكز القيادة والتحكم في الإمارات لضمان سلامة الجمهور وتحقيق أعلى معدل لسرعة الاستجابة.



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