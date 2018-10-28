تركيا تقصف مواقع كردية شرق نهر الفرات بسوريا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قصفت القوات التركية، مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية على الضفة الشرقية لنهر الفرات في سوريا، واستهدف القصف ملاجئ تابعة لقوات حماية الشعب الكردية شرق الفرات في كوباني شمال سوريا بغرض منع "أعمال إرهابية ، وتعتبر أنقرة أن وحدات حماية الشعب الكردية " قوات إرهابية".

ونفذت تركيا هجوما ضد قوات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية في وقت سابق العام الجاري وقالت مرارا إنها ستستهدف قوات حماية الشعب الكردية في مناطق شرق نهر الفرات.

ويأتي القصف التركي بعد مقتل 68 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، وجرح أكثر من 100 آخرين في هجمات عدة شنها تنظيم داعش ليل الجمعة- السبت في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن داعش "شنّ هجمات واسعة منذ مساء الجمعة وحتى فجر السبت ضد مواقع تقدمت فيها قوات سوريا الديمقراطية" في آخر جيب يسيطر عليه المتطرفون في أقصى ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية.

وتخللت الهجمات تفجيرات انتحارية بالأحزمة الناسفة، وفق المرصد الذي أشار إلى اندلاع معارك بالتزامن معها أسفرت أيضاً عن مقتل 24 عنصراً من تنظيم داعش.

وأوضح عبد الرحمن أن الهجمات "أجبرت قوات سوريا الديمقراطية على الانسحاب من مواقع عدة قرب الحدود العراقية".

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