البغدادي يأمر بإعدام 320 مسلحا من أتباعه

أخبار الآن | بريطانيا - (وكالات)

أمر زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، بإعدام 320 مسلحا من أتباعه بسبب خيانتهم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن تقارير المخابرات العراقية، أن البغدادي أمر بقتل حتى بعض الشخصيات القيادية للتنظيم في العراق وسوريا.

ومن بين القادة البارزين الذين قُتلوا: أبو البراء الأنصاري وسيف الدين العراقي وأبو عثام التل عفري وأبو إيمان الموحد ومروان حديد الصوري.

وقال المصدر إن عددا من مسلحي التنظيم الإرهابي هربوا إلى أماكن مجهولة خوفا على حياتهم، بعدما علموا بمخططات البغدادي.

وفقدت الجماعة المتطرفة حوالي 90 في المئة من الأراضي، التي كانت تحتلها في عام 2014، بعد إعلان ما سمي بالخلافة..

الهزائم المتتالية لداعش جعلت البغدادي يأمر بإعدام 320 من أتباعه بسبب خيانة التنظيم واستهتارهم، الأمر الذي أدى إلى إلحاق خسائر فادحة في العراق وسوريا".

وشهد أغسطس الماضي، حث البغدادي أتباعه على "المثابرة والاستمرار في محاربة أعداء التنظيم في كل مكان"، وفق تسجيل صوتي مزعوم له.

ولم يظهر البغدادي علانية إلا مرة واحدة عام 2014 في مدينة الموصل شمالي العراق.

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