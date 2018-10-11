هجوم مضاد لداعش على قوات سوريا الديمقراطية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (المرصد السوري)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اأن تنظيم داعش الإرهابي شن هجوما مضادا وعنيفا على قوات سوريا الديمقراطية، شمال شرقي البلاد، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وأوضح المرصد أنه حصل على معلومات تفيد بأن مسلحي داعش نفذوا هجوما على محاور التماس بينهم وبين قوات سوريا الديمقراطية في الباغوز وهجين والمراشدة ومحيط السوسة، شرقي محافظة دير الزور، مشيرا إلى أن تبادلا عنيفا للقصف وتفجيرات ضخمة رافقت الهجوم.

وقال إن الهجوم تسبب في مقتل 10 عناصر من مقاتلي سوريا الديمقراطية، فضلا عن أسر داعش 35 آخرين على الأقل، كما فر عشرات نتيجة الهجوم ونفاد ذخيرتهم.



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