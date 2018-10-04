فوتيل: إيران تنقل أسلحة خطيرة إلى سوريا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية - (وكالات)

قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية جوزيف فوتيل إن إيران تنقل أسلحة متطورة وخطيرة إلى سوريا..

وأوضح فوتيل في مؤتمر صحافي أن الولايات المتحدة قلقة من تنامي نفوذ طهران في سوريا والعراق، مشيرا إلى أن إيران تواصل نشاطها الإرهابي في أنحاء عدة بالمنطقة..

وأضاف: "القوات الأميركية ستحاسبها في حال تهديدها أمننا ومصالحنا".

وقال فوتيل ردا على سؤال لـ "الحرة" حول نشر روسيا منظومة دفاع صاروخي من طراز "أس 300" في سورية إن هذا يعد "تصعيدا خطيرا لتغطية نشاطات دمشق وطهران".

وتابع أن "لدى القوات الأميركية القدرات العالية للتعامل مع نظام أس 300 الروسي"، مشيرا إلى أن هذا النظام الصاروخي "يشكل خطرا على أمن الطيران المدني".

اقرأ أيضا:

إيران تدعي امتلاك 4 آلاف جهاز طرد مركزي

شركة لتصنيع الطائرات توقف تعاملاتها مع إيران