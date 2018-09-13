شركة لتصنيع الطائرات توقف تعاملاتها مع إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة إيطالية - فرنسية مشتركة لصناعة الطائرات توقفها عن التعامل تجاريا مع إيران، وإلغاءَ بيع جزء متبقّ ٍ من شحنة طائرات إليها كانت ضمن صفقة سابقة.

وجاء هذا التوقف التزاما بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في شهر مايو/ أيار الماضي.

وأوضحت شركة الطيران الإيطالية العملاقة "ليوناردو"، المالكة لشركة "أى تى آر" بشراكة مع إيرباص الفرنسية، أنها قد أنهت التزامها بتوريد الجزء المتبقي الذي يشمل 8 طائرات ركاب من صفقة سابقة في عام 2017 لبيع 20 طائرة إلى طهران، حيث تقدر قيمتها بنحو مليار يورو، مشيرة إلى أنها بصدد البحث عن مشترين آخرين للصفقة.

ونقلت النسخة الفارسية لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية عن "أليساندرو بروفومو" الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإيطالية، قوله، إن إنهاء تلك الصفقة مع إيران لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن الجزء المتبقي من تلك الطائرات المخصصة لنقل الركاب سيجرى بيعه لدول أخرى قبل نهاية العام الجاري، وفق قوله.

وشدد "بروفومو"، بحسب دويتشه فيله، على أن شركة "ليوناردو" لم تعد لديها أية معاملات تجارية مع إيران حاليا، حيث سبق وأن أبرمت طهران في يناير/كانون الثاني من عام 2017، ضمن زيارة قام بها الرئيس حسن روحاني إلى فرنسا وإيطاليا، عقودا لشراء 20 طائرة ركاب من شركة "أي تى آر" بقيمة مليار يورو.

اقرأ أيضا:

الكونغرس يعتزم طرح تشريع للتصدي للنفوذ الإيراني في العراق

ثلاث ميليشيات عراقية ستشملها العقوبات الأمريكية