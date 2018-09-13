ثلاث ميليشيات عراقية ستشملها العقوبات الأمريكية

أخبار الآن | بغداد - العراق (خاص)

أفادت مصادر مطلعة في بغداد لأخبار الآن بأن من بين الفصائل العراقية التي يعتزم الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات عليها ثلاث ميليشيات مدعومة من إيران وهي عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي و حزب الله العراق التي يتزعمها جمال جعفر أو ما يعرف بإسم "أبو مهدي المهندس" الذي يعتبر مساعد قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في العراق و كتائب حزب الله في العراق , الى جانب ميليشيات عراقية أخرى تنشط في العراق وسوريا بدعم وتمويل من إيران.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بالتوازي مع التحركات الجارية في واشنطن بشأن فرض عقوبات على ميليشيات عراقية مدعومة من إيران , فقد بدأت السلطات الرقابية العراقية منذ نحو شهر تحريك قضايا جنائية وأخرى تتعلق بملفات فساد على زعماء بعض هذه الميليشيات ومن بينهم قيس الخزعلي الذي يتزعم عصائب أهل الحق.

في غضون ذلك نقلت مصادر أخرى في بغداد لأخبار الآن عن مصدر مقرب من السفارة الأمريكية تأكيده أن واشنطن تتهم ميليشيا عصائب أهل الحق بقصف سفارتها بثلاث صواريخ قبل أسبوع وفي خلال مشاورات الكتل السياسية العراقية لتكوين الكتلة النيابية الأكبر التي تشكل الحكومة المقبلة.

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