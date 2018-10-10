التحالف يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى ريف دير الزور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال مركز دير الزور الإعلامي التابع لقوات سوريا الديمقراطية إن التحالف الدولي ارسَل تعزيزات عسكرية ً جديدة إلى ريف دير الزور.



وأوضح المركز ان التحالف الدولي زوّد قاعدته العسكرية في حقل التنك بجنود و أسلحة لاستكمال محاربة ما تبقى من افراد تنظيم داعش في ريف ديرالزور.

ومنذ عدة أسابيع تشن قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي حملة عسكرية على آخر مواقع تنظيم "داعش" في ديرالزور، حيث تقول القوات إنها حررت عدة بلدات وقتلت العشرات من التنظيم.

وقبل نحو 6 أشهر أقامت الولايات المتحدة قاعدة عسكرية جديدة داخل حقل "التنك" النفطي في الضفة اليسرى من نهر الفرات، لتصبح القاعدة الثالثة من نوعها في ريف ديرالزور الشرقي بعد قاعدتي حقل "كونيكو" وحقل "العمر".

وحررت قوات سوريا الديمقراطية حقل "التنك" في 13 تشرين الثاني 2017 عقب معارك مع تنظيم "داعش"، ويقوم التحالف عبر قواعده بقصف مواع التنظيم وتقديم الدعم العسكري لقوات سوريا الديمقراطية .

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