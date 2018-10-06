فرنسا تنتقد نشر صواريخ "إس-300" في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، إن قيام روسيا بنشر منظومة الدفاع الصاروخي إس-300 في سوريا ينذر بتصعيد عسكري، ويعرقل آفاق التوصل لحل سياسي للازمة السورية.



وكانت موسكو قالت الثلاثاء، إنها سلمت نظام الدفاع الصاروخي سطح-جو بعد إسقاط قوات النظام طائرة تجسس روسية في سبتمبر.

وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، للصحفيين في إفادة عبر الإنترنت "تراقب فرنسا بقلق تسليم روسيا قدرات دفاع جوي متطورة للنظام السوري".

وأضافت "في ظل التوترات في المنطقة يساهم تسليم روسيا مثل هذا العتاد في استمرار خطر التصعيد العسكري ويقضي على احتمال التوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية".



اقرا ايضا

روسيا بدأت تزويد النظام السوري بصواريخ إس 300

فرنسا تتهم موسكو بشن هجمات إلكترونية