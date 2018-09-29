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روسيا بدأت تزويد النظام السوري بصواريخ إس 300

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان موسكو بدأت تزويد النظام السوري بمنظمة الدفاع الصاروخي "اس 300" .

ووفقاً للوزير الروسي، ستقوم موسكو، وفقا للتعليمات الرئاسية، بتجهيز مراكز قيادة أنظمة الدفاع الجوي للنظام السوري بأنظمة تحكم أوتوماتيكية، والتي تمتلكها القوات المسلحة الروسية فقط، وستقوم أيضا بتعمية الأجسام المعادية التي ستهاجم مواقع النظام في سوريا.

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