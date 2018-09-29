روسيا بدأت تزويد النظام السوري بصواريخ إس 300

... لافروف : لن نجلي مواطنينا من سوريا نفى وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف الأنباءَ التي تحدثت عن إجلاءٍ جماعي للرعايا الروس في سوريا. وقال إن الوضع هناك لا يتطلب هكذا إجراء.

... موسكو وعمّان يؤكدان ضرورة دعم جهود الإبراهيمى إتفق العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني و وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة

... موقع إيراني: إرادة روسية للتخلص من الأسد قبل نهاية ولاية أوباما ذكر موقع "تابناك"، المقرب من الحرس الثوري الإيراني، والتابع للجنرال محسن رضائي، إن هناك مخططاً أمريكياً- روسياً يتم العمل عليه الآن، وتجري مناقشته من قبل وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري، والروسي سيرغي لافروف، يقضي بالتخلص من رئيس النظام السوري بشار الأسد. وفقاً لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية...

... أم قاسم: قابلة واجهت إرهاب داعش بمفردها لإنقاذ عشرات النساء تمكنت القابلة العراقية أم قاسم من إنقاذ حياة العشرات من النساء والأطفال خلال سيطرة تنظيم داعش على مدينة القائم بمحافظة الأنبار.

... لودريان يحذر من "حرب دائمة" بسبب سوريا حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من أن المنطقة المحيطة بسوريا يمكن أن تشهد "حربا دائمة" إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد.