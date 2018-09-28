جيفري: قواتنا باقية بسوريا حتى دحر داعش

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)‏

جددت الإدارة الأمريكية تأكيد بقاء قواتها بمواقعها على الأراضي السورية ‏حتى هزيمة تنظيم داعش, على ما أفاد المبعوث الأمريكي بشأن سوريا جيمس ‏جيفري في تصريحاتٍ لشبكة سكاي نيوز ‏



كما أكد المبعوث الأميركي ضرورة إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا، ‏واصفا الوجود الإيراني بأنه سيُعيد تنظيمي داعش والقاعدة , مضيفاً أن ‏واشنطن تدفع باتجاه وقف القتال وتفعيل العملية السياسية في سوريا.‏

الإعلان الأميركي ليس هو الأول من نوعه، فقد أكدت سفيرة الولايات المتحدة ‏الأمريكية في هيئة الأمم المتحدة، نيكي هيلي في وقت سابق أن بلادها لن تسحب ‏قواتها من سوريا إلا بعد أن تحقق أهدافها.‏



و تابعت هيلي "هناك ثلاثة أهداف للولايات المتحدة الامريكية , و هي ضمان ‏عدم إستخدام الأسلحة الكيماوية بأي شكل يمكن أن يعرض مصالح واشنطن ‏للخطر و هزيمة تنظيم داعش، و ضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما ‏تقوم به إيران.‏

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