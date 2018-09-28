جيفري: قواتنا باقية بسوريا حتى دحر داعش
أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)
جددت الإدارة الأمريكية تأكيد بقاء قواتها بمواقعها على الأراضي السورية حتى هزيمة تنظيم داعش, على ما أفاد المبعوث الأمريكي بشأن سوريا جيمس جيفري في تصريحاتٍ لشبكة سكاي نيوز
كما أكد المبعوث الأميركي ضرورة إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا، واصفا الوجود الإيراني بأنه سيُعيد تنظيمي داعش والقاعدة , مضيفاً أن واشنطن تدفع باتجاه وقف القتال وتفعيل العملية السياسية في سوريا.
الإعلان الأميركي ليس هو الأول من نوعه، فقد أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في هيئة الأمم المتحدة، نيكي هيلي في وقت سابق أن بلادها لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد أن تحقق أهدافها.
و تابعت هيلي "هناك ثلاثة أهداف للولايات المتحدة الامريكية , و هي ضمان عدم إستخدام الأسلحة الكيماوية بأي شكل يمكن أن يعرض مصالح واشنطن للخطر و هزيمة تنظيم داعش، و ضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران.
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