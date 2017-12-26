المراتب الأولى التي حققتها الإمارت عالميا في عام 2017

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (البيان)

يكاد العام يطوي صحائفه الأخيرة وكالعادة، لا تنقضي الأعوام دون تقييم، تقييم يشبه ذاك الذي يؤديه الطلبة على مقاعد الدراسة وطلب العلم، أو مضمار يحسب طوله بالزمن بدل المسافة، يتسابق عليه المتسابقون. وفي النهاية لا بد من فائز وخاسر، ومن يملكون العزيمة فقط هم من يطمحون الى صعود سلم التتويج، لينهوا ما بدأوه بالذهب.

إن هذه المقاربة ليست حكرا على البشر في مساعيهم الفردية، هنالك كذلك الأمم والمنظمات والهيئيات والدول، ومن بين الساعين الى الريادة دولة تعد واحدة من أكثر دول العالم تسجيلا للأرقام القياسية وهي دولة الإمارات العربية المتحدة وفي حصاد الجوائز والإنجازات الكبرى في العالم لهذا العام، حلت الإمارات بالمرتبة الأولى عالميا في كل من المجالات التالية:

الكفاءة الحكومية وذلك وفقا للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا "MD"

رضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية وفقا لمركز " بي سي جي" للبحوث

كفاءة المشاريع وقدرتها على التغيير وذلك وفقا لشركة KPMG العالمية

تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الرؤية المستقبلية وفقا لما قررته "قمة المعرفة"

غياب الجريمة المنظمة وفقا لوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة

عدد ناطحات السحاب وفقا للمجلس العالمي للمباني الشاهقة والمساكن الحضارية

جودة الطرق وفقا لتقرير التنافسية العالمية.

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