"طيران الإمارات" و "فلاي دبي" تلغيان 55 رحلة جوية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة ( وكالات )



أثرت حالة الضباب والظروفِ الجويةِ السائدة في حركةِ الرحلاتِ القادمة والمغادرة عبرَ مطارِ دبي الدولي، صباحَ أمس، إذ تمَ تحويلُ ثلاثٍ و خمسينَ رحلةٍ جوية إلى مطاراتٍ مجاورة، فيما بلغَ إجمالي عدد الرحلات التي ألغتها «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» خمساً و خمسينَ رحلة.



وطالبت شركاتُ الطيران المسافرينَ بالتحققِ من حالةِ رحلاتهم الجوية قبلَ التوجهِ إلى المطار، وتحديثَ أرقامِ الاتصالِ بهم عبرَ المواقعِ الشبكية التابعةِ لها، وقال متحدث باسم مؤسسة مطارات دبي، إن حركة الطيران في مطار دبي الدولي تأثرت بالظروف الجوية السائدة، وتم تحويل 53 رحلة جوية إلى المطارات المجاورة، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي.



وذكر أن المؤسسة تعمل مع شركات الطيران وشركائها الاستراتيجيين لضمان راحة المسافرين، لحين عودة الحركة الجوية إلى حالتها الطبيعية، إلى ذلك، ألغت شركة «طيران الإمارات»، 13 رحلة جوية، أمس، وقالت على لسان المتحدث باسمها، إن حالة الضباب والظروف الجوية السائدة أثرتا في الرحلات القادمة والمغادرة عبر مطار دبي الدولي، ناصحاً المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال هذه الفترة، بالتحقق من حالة رحلاتهم للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم الجوية.



وأفاد بأن «الضباب الكثيف الذي لف أجواء دبي، أمس، تسبب في إلغاء وتأخير عدد كبير من رحلات طيران الإمارات القادمة والمغادرة مطار دبي الدولي»، بدورها، قالت شركة «فلاي دبي» إن الظروف الجوية السائدة تسببت في تأخر الرحلات وإلغاء بعضها، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمتعاملين الذين سيسافرون من دبي، فإن وقت الرحلة قد يستغرق وقتاً أطول، ويرجى التحقق من حالة الرحلات قبل الانطلاق إلى المطار.



وألغت الشركة 42 رحلة جوية من مطارَي دبي وآل مكتوم الدوليين، إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة الناقلة، منها سبع رحلات ليوم غد، فيما ذكر مطار الشارقة الدولي أنه نظراً إلى تشكل الضباب فعلى المسافرين التواصل مع مكاتب شركات الطيران، أو مركز الاتصال في المطار، للتأكد من أي تغيير في مواعيد الرحلات قبل التوجه إلى مبنى المطار.



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