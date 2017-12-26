الإمارات تحذر من ملفات PDF خبيثة تصل عبر الواتساب و"الإيميل"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات من ملفات منتشرة على صورة ملفات "بي دي أف" ترسل من أطراف مجهولة عبر البريد الالكتروني أو الواتساب. تعمل على سرقة البيانات وتعطيل الأجزة الالكترونية والهواتف الذكية .

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن تصديها لنحو 615 هجمة خلال 10 شهور من العام 2017 استهدفت العديد من المواقع الالكترونية الحكومية وشبه الحكومية الى جانب مواقع تابعة للقطاع الخاص. وذلك من خلال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة.

وطالبت الهيئة جميع المستخدمين من الافراد والمؤسسات الحذر في التعامل مع مثل هذه الملفات الخبيثة التي يتم ارسالها من مصادر غير موثوقة ..مؤكدا تنبيه المؤسسات الرسمية والخاصة لجميع موظفيها ابلاغ الدوائر التقنية لديها عن مثل هذه الرسال حتى يتم التصدي لها وعلى نحو لا يلحق الضرر بأعمالها.

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وفي مثل هذا النوع من الهجمات، يتم ارفاق فيروسات معطلة للأمان ضمن ملفات الـ "بي دي أف"، ومن ثم إرسالها للشخص او الجهة المستهدفة وعندما يفتح الشخص المستهدف الملف لقراءته، يتم تفعيل فيروس معطل للأمان يقوم باختراق الادوب رايدر مما يمكن المهاجم حقوق التحكم الكامل بالنظام.

ووفقا لشركة "مكافي " المتخصصة ببرامج مواجهة الفيروسات فإن نسبة لا يستهان بها من الهجمات الاكترونية خلال السنوات القليلة الماضية كانت ناتجة عن تلقي ملفات "بي دي أف" الخبيثة.

يشار الى ان هيئة تنظيم الاتصالات وفي إطار حرصها على تأمين الحامية للمواقع الالكترونية تطالب جميع الجهات ضرورة اتباع سياسة أمن المعلومات المطلوبة فيها، وعمل نسخ احتياطية لبياناتها، وحفظها على أجهزة أخرى ليست متصلة بالإنترنت بالإضافة الى الارشادات الأخرى وحملات التوعية التي تنفذها لزيادة الوعي لدى الأفراد بافضل اساليب الحماية من الفيروسات ومحاولات الاختراق.

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