آبل تطلق هاتفا يدعم شبكات "5G"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت عدة مواقع مهتمة بالشؤون التقنية أن آبل تتحضر لإطلاق هاتف "آيفون -X" محدث قادر ٍ على دعم شبكات الجيل الخامس"5G". وبالرغم من عدم إدلاء آبل بأية معلومات رسمية عن الهاتف الجيد إلا أن المعلومات تشير إلى أن "خبراءها يستعدون لاختباره في غضون الأسابيع القادمة استعدادا لإطلاقه لاحقا، وربما في العام المقبل".

ومن المفترض أن "يحافظ الهاتف الجديد على كافة خصائص وميزات "آيفون-X" السابقة كالكاميرا المزدوجة وميزة التعرف على الوجوه والشاشة التي تغطي كامل الواجهة الأمامية، بالإضافة إلى الهيكل الخارجي. إلا أنه سيكون قادرا على التعامل مع شبكات الاتصال من الجيل الخامس "5G" التي ستوفر سرعة أكبر في نقل واستقبال وتحميل البيانات، مقارنة بشبكات "4G" و"3G" الموجودة في هواتف آبل الحالية، فضلا عن توفيره أداء أسرع في التعامل مع شبكات الـ WIFI".

وتجدر الإشارة إلى أن آبل ليست الأولى التي تطمح لتطوير هواتفا قادرة على التعامل مع هذا النوع من الشبكات الحديثة، فمنذ مدة وخلال مؤتمر "WIC" العالمي الأخير الذي عقد في الصين، أعلن رئيس شركة هواوي الصينية الشهيرة بصناعة الإلكترونيات أن الشركة عازمة على إطلاق أولى هواتفها القادرة على العمل مع شبكات الاتصال من الجيل الخامس "5G"، وأوضح أن الشركة تطور حاليا العديد من التقنيات التي يمكن استخدامها مستقبلا في التعامل مع هذه الشبكات كشرائح "Kirin 970" الإلكترونية التي استعرضتها مؤخرا.

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