"أبل" أمام المحاكم بعد الاعتراف بإبطاء "آيفون"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

بعد شكاوى تقدم بها حديثا مستخدمون استاءوا من البُطء المتزايد لهواتف آيفون مع الوقت، وتجارَب تداولتْها وسائلُ الإعلامِ المتخصصة في شؤون التكنولوجيا، أقرت شركةُ أبل الأميركية بأنها تكبحُ عن قصد أداء منتجاتها بغية "إطالة صلاحية استخدامها".

وسارع مواطنون أميركيون إلى رفع دعاوى، متهمين الشركة بـ"الإبطاء المتعمد لسرعة الهاتف"، بهدف "إجبار مستخدمي آيفون على شراء الهواتف الجديدة عن طريق الاحتيال".

و أقرت "أبل" مؤخرا بأنها أبطأت عن قصد النماذج القديمة من هواتفها، في اعترافات أعادت إلى الواجهة الجدل بشأن حيل شركات التكنولوجيا لزيادة مبيعاتها.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على إبطاء هواتف "آيفون" 6 و6 إس و7، عندما تكون بطاريات الهواتف قديمة أو غير مشحونة بشكل كاف، بحجة "الحيلولة دون نفاد الطاقة والإبقاء على عمل الهاتف لأطول وقت ممكن".

وأوضحت "أبل"، التي تصدر كل سنة نموذجا جديدا من هاتف "آيفون" الذي يعد منتجها الرئيسي، أن "قدرة بطارياتها تتراجع عند كثرة الاستخدام في الطقس البارد، أو عندما تكون البطارية ضعيفة أو قديمة، ما قد يؤدي إلى توقف الجهاز عن العمل بشكل مفاجئ، في مسعى إلى حماية مكوناته الكهربائية".

وأوضحت المجموعة في رسالة إلكترونية سابقة، أنها عممت على مستخدمي نماذج "آيفون 6" و"آيفون 7" وظيفة تسمح بتفادي غلق الأجهزة بشكل مفاجئ، لكنها تبطئها في بعض الأوقات.

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