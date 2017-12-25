لتحمي حسابك على مواقع التواصل.. عليك بالخطوات التالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

مع تطور التكنولوجيا وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي عالميا، يتعرض كثير من أصحاب الحسابات على هذه المواقع إلى قرصنة تخترق حساباتهم وتسلبهم الخصوصية، لذا ينصح الخبراء باتباع خطوات معينة لحماية هذه الحسابات.

مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت واقعا لا يمكن تجاهله، ولم يعد هناك كبير ولا صغير إلا ولديه حساب على واحد على الأقل من مواقع التواصل، إلا ما ندر.



صور.. حالات.. مواقف.. معلومات.. كلها تنشر على صفحات هذه المواقع، ما يعرض أصحاب الحسابات إلى اختراق تام للخصوصية في حال تمكن شخص ما من اختراق حساباتهم، لذلك تنصح مواقع التواصل مع بداية تأسيس أي حساب، باتباع خطوات تحمي خصوصيتهم قدر المستطاع، واعتماد السياسات الأمنية الاختيارية التي وضعتها مسبقاً.

وللحصول على أكبر قدر من الأمن الإلكتروني، وتشكيل جدار أمني منيع أمام المخترقين، ينصح مطورو هذه المواقع بشكل رئيسي بإعداد بريد إلكتروني بإتقان، وربطه بخدمة البريد الخاصة بالهاتف الذكي.



وينصح المطورون باعتماد خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل"، التي يوفرها عملاق التكنولوجيا الأمريكي "غوغل"، وذلك لما تحتويه من إعدادات أمان متميزة، اذ يمكن للمستخدم من خلال الذهاب إلى خيار تبويب الموجود في إعدادات حساب "جي ميل"، تفعيل أقصى درجات الأمان للحساب، وبذلك ستكون قاعدة حسابه في موقع التواصل بأمان كامل.

ومن خلال ربط الحساب بخدمة البريد الإلكتروني، التي باتت اليوم متوفرة في جميع الهواتف الذكية، سيحصل المستخدم على كافة الإشعارات الخاصة بحسابه في مواقع التواصل، هذا فضلاً عن ربطها برقم الهاتف، الذي سيكون خطوة أمان مهمة، في عمليات الاسترداد المختلفة.

أما الخطوة الثانية فيؤكد المطورون أنها تتمثل باتباع جميع إجراءات الأمان التي وفرتها مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتضمنها قائمة الأمان والخصوصية في عموم مواقع التواصل، في حين ينصحون بأهمية عدم تشابه كلمات السر في عموم حسابات مواقع التواصل، والبريد الإلكتروني.



وتتمثل الخطوة الثالثة بعدم فتح الروابط مجهولة المصدر، التي ترسل من قبل المستخدمين، حتى المعروفين منهم، اذ أن حساباتهم قد تكون مخترقة حديثاً، ويحاول المخترق من خلالهم خداع مستخدمين آخرين.

من عمان الدكتور أشرف بنيْ محمد خبير التقنية والمعلومات الادارية من كلية الاعمال بالجامعة الأردنية

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