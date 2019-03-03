هل النظام الغذائي النباتي أكثر صحة من تناول اللحوم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (منى عواد)

النظامُ الغذائي النباتي يتمتعُ بالعديد من الفوائدِ الصحية، إذ يعمل على تحسينِ عملية الهضم نتيجة تناولِ كمياتٍ كبيرة من الخضارِ والفواكه والألياف التي تُساعد على تهدئةِ القولون. وتقول بنين شاهين، خبيرة التغذية لدى فيتنس فيرست الشرق الأوسط، إن النظام الغذائي النباتي يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، بشرط مراعاة تفادي التأثيرات السلبية المحتملة.



يقولُ خبراء التغذية أن النظامَ الغذائي النباتي يساعد على إنقاصِ الوزن؛ إذ يبلغُ متوسط وزن الشخص النباتي أقل بـ2 إلى 4 كلغ من الشخص الذي يتناول اللحوم.



ويرجعُ ذلك في الغالب إلى كميةِ السعرات الحرارية الموجودة بالبروتين الحيواني، في الوقتِ الذي يحتوي البروتين النباتي على سعراتٍ حرارية أقل.



ومن ناحيةٍ أخرى، فقد تُسبّب المنتجات الحيوانية ومشتقاتِ الحليب كاللبن والجبنة والبيض وحتى الشوكولاتة، حساسيةً لدى البعض، لذلك يمكن أن يساعدَ الحد من تناولِ هذه الأطعمة في التقليلِ من أعراض ما يُعرف بـ”عدمِ تحمّل الطعام” وفرص الإصابة بمتلازمة الأمعاء المتسرّبة.



ووفقا لجمعية التغذية الأمريكية يمكن أن يساهمَ الحد من استهلاكِ المنتجات الحيوانية أيضا في تقليلِ خطرِ الإصابة بأمراضٍ مُزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسرطان.

وأشارت شاهين إلى أنه قد تخفى على الكثير من الناس الذين يختارون الحمية الغذائية النباتية، كمية الفيتامينات والمعادن التي قد يخسرونها، وهو ما يستدعي الإلمام بمعلومات كافية حول كيفية الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن قدر الإمكان. وأضافت أن

لكن التأثير السلبي الأكثر شيوعا للحميةِ النباتية هو نقصُ العناصر الغذائية التي عادةً ما نحصل عليها من المنتجاتِ الحيوانية.

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