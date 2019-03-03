مشاكل وعلاج خمول نشاط الغدة الدرقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الغدّة الدرقية هي غدّة على شكل فراشة تقع عند قاعدة الرقبة، وتنتج الهرمونات الضرورية لتنظيم عمل ووظائف الجسم كله. وأيّ خلل أو قصور في وظائف الغدة الدرقية يمكن أن يتسبب بمشاكل عديدة للصحة العامة.

استشاري السكري والغدد الصماء الدكتور "أمجد خميس الصباغ" قال لأخبار الآن ضمن برنامج "اليوم" أن "الغدة الدرقية قد تصاب بكسل أو فرط نشاط

ويعد خمول الغدة الدرقيّة أحد الأمراض الشائعة التي تحدث نتيجة نقص إنتاج هرمونات الغدة، وفي الحقيقة تلعب هرمونات الغدة الدرقيّة دوراً مهماً في تنظيم عمليّات الأيض داخل جسم الإنسان إضافة إلى إنتاج الطاقة".

ومن علامات خمول الغدة الدرقية :

1. الشعور بالتعب :

واحد من أشهر أعراض خمول الغدة الدرقية الأكثر شيوعاً هي الشعور بالتعب.

2. زيادة الوزن :

من الأعراض التي تشير إلي خمول الغدة الدرقية هي زيادة الوزن الغير متوقعة لأن الأشخاص الذين يعانون من خمول الغدة الدرقية يتحركون أقل وبالتالي عدم حرق السعرات الحرارية .

3. الشعور بالبرد

4.ضعف العضلات والمفاصل

5.تساقط الشعر

6. حكة وجفاف الجلد

7.الشعور بالإحباط والإكتئاب

8. مشاكل التركيز والتذكر

9. الإمساك

10. عدم إنتظام الدورة الشهرية

وأشار أيضا الدكتور أمجد خميس الصباغ أن "مشكلة فرط نشاط الغدة الدرقية هي حالة تُنتج فيها الغدة الدرقية قدرًا كبيرًا من هرمون الثيروكسين".

كما اشار إلى امكانية أن يُسرع فرط نشاط الغدة الدرقية من أيض الجسم بشكل كبير، مما يتسبب في فقدان مفاجئ للوزن والشعور بضربات قلب سريعة أو غير منتظمة والتعرق أو التهيج.

اضافة الى الشعور بالعصبيّة، والقلق، المعاناة من تقلبات المزاج. الشعور بالتعب، أو الضعف الشديد..



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