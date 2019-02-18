ما هي أسباب الصداع النصفي وكيف يتم علاجه؟

أخبار الان | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخيار)

عادة ما يصيب الصداع النصفي نصف الرأس، وهو مرض مزمن يتجلى في حالات متكررة من الصداع، مصحوبا بظواهر جسدية ونفسية، أيضا، وهو مرض شائع لدى حوالي 12 % من الاشخاص.

أشار الدكتور خالد الصفار أخصائي أمراض الأعصاب في مستشفى الدكتور سليمان حبيب بدبي.

إلى أن اعراض الصداع النصفي تكون شديدة ومؤلمة، ويمكن أن يسبقه أو يرافقه علامات تحذيرية حسية، مثل زيادة الحساسية للضوء والصوت، ظهور ومضات من الضوء، وخز في الذراعين والساقين والغثيان والقيء، الألم المروع الذي يحدثه الصداع النصفي يمكن أن يستمر لساعات أو حتى أيام

وهناك بعض الأسباب التي تؤدي للصداع النصفي وهيا :

1_التغيرات الهرمونية: مثل التغيرات الهرمونية المصاحبة للدورة الشهرية .

2_ التوتر، والاكتئاب، والقلق، والصدمة

3_ الشعور بالإرهاق، وعدم النوم لفترة كافية، أو المعاناة من شد عضلات في الكتف أو الرقبة، أو هبوط السكر.

4_تخطي وجبات الطعام وعدم تناولها بشكلٍ منتظم، بالإضافة إلى المعاناة من الجفاف بسبب قلة شرب السوائل

5_ بعض الأدوية: قد تساهم بعض الأدوية في تحفيز نوبات الصداع النصفي مثل حبوب منع الحمل التي تحتوي على الإستروجين والبروجسترون،

6_ الروائح القوية، والتدخين السلبي، والأصوات الصاخبة، وتغيرات درجة الحرارة تساهم في حدوث نوبات الصداع النصفي

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