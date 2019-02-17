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توصيات بتجنب تغليف الأطعمة بالبلاستيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحث توصيات صحية على استخدام علب حفظ الأطعمة المصنوعة من المعدن لوجبة الطفل المدرسية.

وتأتي هذه التوصيات نتيجة لدراسات كشفت أن الأطعمة تتفاعل مع البلاستيك وتنتج مواد ضارة تؤثر بشكل أساسي على صحة الأطفال.

وتشير تقارير طبية إلى أن كثرة شرب الماء من زجاجات بلاستيكية يرتبط بالإمساك، وبضعف الأظافر، وسهولة العدوى، وتساقط الشعر.

التوصيات شملت ورق الألومنيوم وحذرت من تأثيره على وظائف الأنسولين في الجسم، وأضافت أن كثرة استخدامه مرتبطة بالبدانة والكبد الدهني، والسكري.

وتشير تقارير طبية إلى أن كثرة شرب الماء من زجاجات بلاستيكية يرتبط بالإمساك، وبضعف الأظافر، وسهولة العدوى، وتساقط الشعر.

ووجدت دراسة حديثة صلة بين بلاستيك زجاجات الماء وحاويات الطعام وبين مشاكل نمو الأسنان لدى الأطفال.

 

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