الشوكولاتة تقلل من مخاطر اضطرابات القلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ميديك فوروم)

كشفت نتائج دراسات طبية أن تناول الشوكولاتة بصورة دورية تقلل من احتمال الإصابة باضطرابات القلب المختلفة، كما تعزز من صحة القلب.

وأثبت أخصائيو أمراض القلب أن تناول 28 غراما من الشوكولاتة في الأسبوع، يخفض من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 18%.

كما أوضح الأخصائيون وجود علاقة بين تناول الشوكولاتة بصورة منتظمة وانخفاض احتمال الإصابة بالرجفان الأذيني الذي يتميز بعدم انتظام ضربات القلب.

كما أشار أحد الأخصائيين إلى أن الشوكولاتة المحتوية على ما لا يقل عن 70% كاكاو تحسن عمل الأوعية الدموية وتخفض من الالتهابات، وتساعد منظومة المناعة على تنظيم تكون الصفائح الدموية وذلك بفضل خصائص الكاكاو المضادة للأكسدة وإلى جانب احتواء الشوكولاتة على نسبة عالية من المغنيسيوم

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