ممارسة 40 عملية ضغط يوميا تحمي القلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

توصلت دراسة حديثة إلى أن الشخص القادر على ممارسة تمرين الضغط، أكثر من 40 مرة واحدة، يقل خطر إصابته بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ووجدت دراسة نشرتها "ديلى ميل" البريطانية أن تمارين الضغط تقوى عضلات الصدر واليدين، وتقلل مخاطر التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 96 %، مقارنة مع الذين لا يتعدون 10 مرات.

وقال جاستين يانج، من كلية هارفارد للطب العام فى بوسطن "تقدم النتائج التى توصلنا إليها دليلا على أن القدرة على ممارسة تمارين الضغط قد تكون طريقة سهلة للمساعدة فى تقييم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية"، مضيفا أنها أفضل مؤشر لمعرفة المخاطر الصحية التي تحدق بالشخص، مقارنة مع اختبار جهاز المشى.





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