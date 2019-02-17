المشروبات المحلاة تسبب أمراض قلبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوضحت دراسة حديثة أن المشروبات المحلاة صناعيا قد تتسبب بأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأشارت الدراسة إلى أن تناول أكثر من عبوتين من المشروبات المحلاة صناعيا يمكن أن يزيد خطر الإصابة بجميع أنواع السكتات الدماغية وداء السكري .

إذ شملت الدراسة تحليل لأكثر من 80 ألف امرأة أميركية، ولخلصت إلى أن وجود مخاطر محتملة للمشروبات المحلاة صناعيا.

وبينت الدراسة " إن النساء اللواتي لم يكن لديهن أي تاريخ سابق لأمراض القلب والشرايين أو داء السكري، ولكن يستهلكن المشروبات المحلاة بكثرة يعتبرن الأكثر عرضة للإصابة بانسداد الشرايين".

وحذرت الدراسة تحديدا النساء البدينات من تناول الكثير من المشروبات المحلاة صناعيا، الأمر الذي يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

المزيد: