الشوكولاتة 3 مرات بالشهر تقي من الجلطات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة 3 مرات في الشهر هم أقلّ عرضة للإصابة بالجلطات، هكذا أكدت دراسة بريطانية جديدة.

صحيفة "صن" البريطانية نقلت عن خبير التغذية Dwayne Millor في جامعة Coventry قوله إنه لطالما اعتبر الناس الشوكولاتة طعاما يثير الإحساس بالذنب، إلا أنها ليست سيئة بل هي غنية بالزنك والماغنيسيوم والحديد.

وأضاف Dwayne Millor "بالرغم من أن الشوكولاتة تحتوي على دهون مشبعة، فإنها لا تسبب أضرارا كغيرها من الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة، كزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو رفع نسبة الكوليسترول".

وأوضح خبير التغذية البريطاني "أن الفائدة المهمة للشوكولاتة مرتبطة بصحة القلب، كونها تحسن صحة الأوعية الدموية وتخفض نسبة الكوليسترول".

وأوضحت العديد من الدراسات السابقة أن الشوكولاتة مفيدة جدا للجهاز الهضمي للإنسان، وتلعب دورا مهما في تحسين المزاج، كونها تعمل على زيادة إفراز هرمون "سيروتونين"، وهو الهرمون المسؤول عن شعور الإنسان بالسعادة.

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