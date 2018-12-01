لزيارة الشاطئ فوائد عدة لن تتوقعها.. إليك أبرزها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسات طبية جديدة أنّ "الذهاب إلى الشاطئ يحسّن عمل القلب والشرايين ويعزز الصحة النفسية ويقي من التهاب المفاصل".

ولفتت الدراسات إلى أنّ "المشي أو الاستلقاء على الشاطئ هو أفضل مضادٍ للإكتئاب، في حين أن نسبة الأوكسجين في هذا المكان تكون عالية جداً. لذلك، ينصح الأطباء بأخذ نفس عميق أثناء التواجد على الشاطئ".

إلى جانب هذه الفوائد، فإنّ لشمس الشاطئ فائدة كبرى على الجسم، إذ تمنحه كمية كبيرة من "فيتامين د". ومع هذا، فإنّ المشي بأقدامٍ حافية على الرمال، وملامسة موج البحر للقدم يعزّز الطاقة الإيجابية داخل الجسم، ويساعد على الاسترخاء.

ولمحبي السباحة، فإنّ تمضية وقتٍ داخل ماء البحر يوفر توليفة رائعة من المعادن للبشرة، والتي تمتصها بسهولة، مثل: الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم واليود، وهو ما يعزّز مقاومة البشرة لعوامل التجاعيد. ولأنّ السباحة تعتمد على الحركة، فإنّها ستساهم في تنشيط صحة المفاصل والدورة الدموية في الجسم.

مصدر الصورة: bramante-it.com

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