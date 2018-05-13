دراسة: التهاب المفاصل يصيب النساء أكثر من الرجال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

تشير تقارير طبية حديثة إلى أن معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل بين النساء تتزايد باستمرار، وأن المرأة معرضة للإصابة بها بمعدل 3 أضعاف أكثر من الرجل.

واحد في المئة من سكان العالم، هي نسبة المصابين بالتهاب المفاصل من الجنسين، فيما تتعرض خمس عشرة في المئة من النساء حول العالم لدرجة متوسطة من التهاب المفاصل حول سن الخامسة والأربعين.

وكشفت تقارير طبية حديثة، أن معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل بين النساء في تزايد، وأن هذا النوع من الالتهابات يصيب المرأة بمعدل ثلاثة أضعاف أكثر من الرجل، كما يصيبها في سن أصغر.

وتشير التقارير الطبية إلى أن التهاب مفاصل العمود الفقري هو الأكثر انتشاراً في المناطق الحضرية، وأنه يصيب صغار السن أيضاً وليس الكبار فقط.

وبحسب الباحثين فإن عدة عوامل تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، مثل السُّمنة، والاستعداد الوراثي، ونمط الحياة، والعادات الغذائية، والحوادث والإصابات، فقد وجدت الأبحاث أن البدانة تزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل بنسبة 54 %، وتأتي العوامل الوراثية كسبب ثانٍ بعد السُّمنة والوزن الزائد.

كما يلعب التلوث ونمط التغذية في المدن دوراً في زيادة معدلات التهاب مفاصل العمود الفقري، إلى جانب كثرة الجلوس في المنازل والمكاتب والسيارات.

وتحذّر الدراسات النساء خاصة في المدن من أن ارتداء الكعب العالي وقلة ممارسة التمارين الرياضية، يزيدان حوادث وإصابات مفاصل القدمين والركبتين وأسفل العمود الفقري.

وتحث التوصيات الطبية على ارتداء أحذية مريحة توفر الدعم الكافي، وممارسة تمارين تقوية العضلات وتمددها، مع تناول الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل والقرفة والأسماك والأفوكادو وزيت الزيتون.

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