ما هي المدة الأفضل لقيلولة منتصف اليوم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسةُ جديدة عن المدةِ الأمثل للقيلولة خلال اليوم، موضحةً انها لا يجب أن تتجاوزَ خمساً وعشرين دقيقة، وكل ما كانت أقصر، كان تأثيرُها أفضل. وبحسب الخبراء فإن القيلولة التي تزيد عن خمسٍ وعشرين دقيقة، تُـعرضُ الشخص لعوارض نوم "حركة العين السريعة"، وهي المرحلةُ الثانية عند الاستغراقِ في النوم، وعادةً ما تكون عميقة، ويسبب الاستيقاظ في وسطها الإرهاق.

أما إذا لم يمكن الالتزام بالقيلولة القصيرة، فيجب النوم ساعة ونصف على الأقل، حتى نهاية مرحلة النوم "بحركة العين السريعة" والعودة لحالة النوم الطبيعية. وقال الموقع أن الطريقة الأفضل لشحن طاقة الجسم، هي شرب كوب من القهوة والنوم لمدة 10 دقائق فقط، حيث يبدأ مفعول الكافايين بتنشيط الجسم فور استيقاظ الشخص من القيلولة.

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