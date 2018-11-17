كوب من الشاي يقي من أمراض القلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أوضحت دراسة حديثة أجرها علماء من أستراليا أن تناول كوب من الشاي يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

العلماء توصلوا إلى هذه النتيجة بعد تحليل معطيات 53 ألف شخص شاركوا في هذه الدراسة.

وقالت نيكولا باندونو من كلية العلوم الطبية الحيوية المشرفة على الدراسة: "إن المشاركين الذين تناولوا يوميا 500 ملغم من مادة الفلافونويد كانوا أقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية ونقص التروية".

يشار إلى أنه يمكن الحصول على هذه الكمية من الفلافونويد المضادة للالتهابات من تناول ثمار مثل العنب أو البروكلي وغيرهما.

كما لاحظ العلماء أثناء الدراسة أن هذه الكمية (500 ملغم) من الفلافونويد للمدخنين، لذلك عليهم تناول كمية أكبر منها للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.



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