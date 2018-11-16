علماء يشيرون إلى علامة مميزة لظهور السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف علماء أمريكيون النقاب عن الآلية التي تسمح للخلايا السرطانية باستيعاب الغلوكوز، والحصول على الطاقة لبقاء الورم ونموه، وتلازمها مع زيادة عدد جزيئات خاصة في الخلايا.

كما أشار الباحثون إلى اكتشاف صوديوم-غلوكوز SGLT2، وهو بروتين مسؤول عن نقل الغلوكوز لضمان البقاء والنمو، لذلك فإن نواقل البروتينات الأخرى مثل ناقل الغلوكوز.

وأوضحت دراسة طبية سابقة أن SGLT2 يمكن أن يلعب دورا هاما في تطور بعض أنواع السرطان بما فيها سرطان البروستاتا والبنكرياس.

وأكد العلماء:" بأن هذه الخلايا تحتوي على عدد كبير من SGLT2، ما يشير إلى أن هناك ورما نشأ قبل فترة قصيرة ويزود نفسه بالكربوهيدرات".

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